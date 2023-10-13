Украина готовится к небывалому дефициту бюджета

На зарплаты бюджетникам потребуется 42 миллиарда долларов, взять их предлагается у западных стран.

Украина готовиться к дефициту бюджета, которого еще не было в истории страны.

По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, в следующем году Киеву потребуются 42 миллиарда долларов от союзников. И это послужило прекрасным поводом для него обратиться к Западу за траншами, ведь иначе не будет средств на пенсии, а также зарплаты врачам и учителям.

Накануне стало известно, что госдолг Украины стремительно растет. Согласно прогнозу МВФ, к концу 2025 года размер финансовых заимствований страны превысит 100% ВВП.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве пожаловались на нежелание украинцев защищать свою страну.