Под Калининградом появится «гигафабрика» Росатома

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Это будет производство литий-ионных батарей для электромобилей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Под Калининградом строят первую в России «гигафабрику» Росатома, уже начался монтаж главного технологического корпуса.

Фабрика будет производить литий-ионные батареи для электромобилей. Это не только новые рабочие места в регионе, но и развитие всего электротранспорта страны и технологический суверенитет государства, подчеркнул глава Росатома Алексей Лихачев, который побывал на стройплощадке и проинспектировал ход работ.

В начале октября 5-tv.ru сообщал, что в Ставропольском крае Труновская ветроэлектростанция «Росатома» начала поставлять энергию.

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