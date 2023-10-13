Под Калининградом появится «гигафабрика» Росатома

Под Калининградом строят первую в России «гигафабрику» Росатома, уже начался монтаж главного технологического корпуса.

Фабрика будет производить литий-ионные батареи для электромобилей. Это не только новые рабочие места в регионе, но и развитие всего электротранспорта страны и технологический суверенитет государства, подчеркнул глава Росатома Алексей Лихачев, который побывал на стройплощадке и проинспектировал ход работ.

В начале октября 5-tv.ru сообщал, что в Ставропольском крае Труновская ветроэлектростанция «Росатома» начала поставлять энергию.