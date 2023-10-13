Медведи в Приморье испортили фотосессию

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Молодая пара делала снимки на берегу реки, им помешали закончить фотосессию лесные хищники.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dennis Fast; 5-tv.ru

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В Приморье хищники испорили фотосессию, молодая пара делала снимки на берегу реги и вдруг заметила семью хищников, им пришлось в панике бежать из кадра.

Тем временем петербургские ученые пересчитывают белых медведей в Якутии с помощью беспилотников и нейросетей.

Полным ходом идет перепись полярных хищников. Но они любят прятаться, их даже не видят тепловизоры, потому что их шерсть не пропускает тепло. Поэтому нашли другой способ. Сначала местность подробно фотографируют камеры беспилотников.

Но главное - обработать десятки тысяч снимков и найти на них краснокнижных животных. Эту задачу решает искусственный интеллект. Нейросеть уже обнаружила более 150 медведей. Ученые сделали каждому что-то вроде цифрового паспорта с качественной фотографией высокого разрешения.

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