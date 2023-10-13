Актриса фильма «Любовь и голуби» умерла от тяжелой болезни

В Иркутске скоропостижно скончалась звезда фильмов «Морозко» и «Любовь и голуби», актриса Галина Байнякшина. Знаменитости не так давно исполнилось 84 года: в последние годы она тяжело болела. С траурным известием об утрате вышли в пресс-службе Иркутского академического драмтеатра им. Н. П. Охлопкова.

По информации официальных представителей культурного учреждения, последние дни актриса находилась под тщательным наблюдением медиков. Байнякшиной не стало утром 9 октября.

«Женщина всегда готова была помочь тем, кто нуждался в ее скромных целительных умениях и познаниях, тем, кто ждал поддержки и участия. Галина Георгиевна навсегда останется в памяти коллег, в охлопковской летописи», — добавили в пресс-службе.

Большую популярность знаменитости подарили съемки в таких картинах как «Любовь и голуби», «Морозко» и многие другие. В театре артистку особенно ценили за разноплановость и универсальность. Среди ее театральных работ — постановки «Обыкновенная история», «Орфей спускается в ад», «Не стреляйте в белых лебедей», «Прощание с Матерой».

В театре отметили, что при жизни Байнякшина «отличалась особой харизмой, живым темпераментом и яркой изобретательностью как в больших, так и в маленьких ролях». В актерской среде знаменитость снискала славу королевы эпизода, умела быть запоминающейся в каждом из образов. Всего на счету звезды театра и кино больше ста различных образов, каждый из которых отличался тонким юмором или глубокой лирикой.

«Галина Георгиевна навсегда останется в памяти коллег, в охлопковской летописи. Коллектив выражает искреннее соболезнование дочери артистки, ее родным и близким», — подытожили некролог в пресс-службе Иркутского драмтеатра.

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