МОК утвердил пять новых видов спорта в программу Олимпиады-2028 в США

|
Евгения Романова
Евгения Романова 193 0

Какие новые дисциплины будут представлены в Лос-Анджелесе?

МОК утвердил пять новых видов спорта в программу Олимпиады-2028 в США

Фото: www.globallookpress.com / Kenichiro Ogane

Читайте нас в: Дзен Новости

Международный олимпийский комитет принял предложение оргкомитета летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе, включить в программу новые виды спорта. Об этом заявил президент МОК Томас Бах.

«Принято предложение оргкомитета по пяти видам спорта — бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. Предложение принято пакетом, оно полностью соответствует спортивной культуре хозяев, то есть американского спорта», — сказал он.

Бах добавил, что поступали в МОК запросы о включении 16 дисциплин. Эксперты оценили их по трем критериям: нужны ли для них новые объекты, расширение квот или замена имеющихся видов спорта. В результате была принята только одна — пляжный спринт в гребле. Популярность крикета сейчас растет по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал, что МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России.

+11° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
97.31
0.32 102.55
-0.49
«Путь предначертан»: астролог раскрыла феномен рожденного в затмение Трам...

Последние новости

20:51
«Россети» приняли участие в Молодежном дне Российской энергетической недели
20:43
Путин: Молдавия утрачивает свою идентичность
20:31
Нострадамус предупреждал: страшные предсказания про Ближний Восток начинают сбываться
20:17
Путин: судьба вернувшихся на родину россиян зависит от их поведения и действий
20:03
«Потом не удивляйтесь»: как тату серийных убийц могут повлиять на сына Елены Яковлевой
19:48
Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Актриса фильма «Любовь и голуби» умерла от тяжелой болезни
Хранительницы смыслов: галерея женских образов представлена в спектакле «Занавес»
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России