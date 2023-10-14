Матвиенко допустила отказ России от участия в ПАЧЭС

Организация превратилась в «непонятную политизированную структуру».

Россия может рассмотреть вопрос о целесообразности участия в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в рамках «парламентской двадцатки».

Матвиенко отметила, что организация, которая создавалась как «хороший инструмент расширения экономического, гуманитарного взаимодействия», превратилась в «непонятную политизированную структуру».

Если ситуация не изменится, то Москва рассмотрит целесообразность своего участия в ПАЧЭС, подчеркнула спикер Совфеда.

В мае на саммите ПАЧЭС в Турции произошел громкий политический скандал. Украинская делегация буквально набросилась на представителей России с кулаками. В итоге одному из россиян пришлось даже вызывать медиков.

Схожая ситуация произошла на саммите ПАЧЭС в декабре 2022 года в Белграде. Тогда члены украинской делегации растянули национальные флаги, трясли бандеровской символикой и требовали исключить Россию из организации.

К слову, именно Россия и Турция основали ПАЧЭС 30 лет назад — в 1993 году. Сегодня в нее также входят Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдавия, Северная Македония, Румыния, Сербия и Украина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что экономическая стратегия ПАЧЭС требует принципиального пересмотра.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко после беседы с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.