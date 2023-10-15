Яблоко от яблони: сын Кости Цзю впервые защитил чемпионский титул

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Боксер Тим Цзю впервые защитил чемпионский титул

Яблоко от яблони: сын Кости Цзю впервые защитил чемпионский титул

Фото: DAVE HUNT / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Наследник боксера уверено продолжает свою карьеру. Как именно спортсмен одержал победу?

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим впервые защитил свой чемпионский титул WBO (Всемирная боксерская организация). На ринге он представляет Австралию. И в этом бою Цзю-младший встретился со спортсменом из США Брайаном Мендосом и одержал вверх.

Боксерский поединок проходил в первом среднем весе. Тим Цзю не просто защитил свой титул, но и отобрал звание временного чемпиона у противника.

Бой состоялся в австралийском Бродбиче и продлился 12 раундов. Абсолютно все судьи отдали свои голоса наследнику легендарного боксера. Таким образом Тим Цзю выиграл единогласным решением.

Сейчас боксеру 28 лет. За его плечами 24 профессиональных поединка. И во всех он одержал победу.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим продолжил дело отца и завоевал чемпионский титул.

+9° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
0.32 102.55
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
Доктор Мясников посоветовал ежедневно есть орехи для сохранения здоровья мозга
16:06
«Им никаких денег не жалко»: Азаров заявил об уничтожении Украины Западом
15:54
Премьер Израиля Нетаньяху: «ХАМАС думал, что мы сломаемся, но мы сломаем ХАМАС»
15:48
«Адреналин зашкаливал»: экстремальные съемки Прилучного едва не стоили ему жизни
15:37
Папа может все, что угодно: как в России отмечают День отца
15:22
Болезнь победила: не стало звезды сериала «Затерянные в космосе»

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Не мода, а аутоимунная болезнь: врач поставила «Моне Лизе» неприятный диагноз
SHAMAN поранил ногу на концерте во время экстремального танца на стеклах
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России