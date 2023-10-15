«Всех достал»: Лавров прокомментировал срыв выступления Зеленского в Румынии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 205 0

Глава МИД России Лавров заявил, что Зеленский всех достал

«Всех достал»: Лавров прокомментировал срыв выступления Зеленского в Румынии

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Eric Lalmand

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Глава МИД РФ процитировал высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ в адрес главы киевского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский уже «всех достал». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя призыв сенатора Румынии Дианы Шошоакэ не допустить выступление лидера киевского режима в парламенте страны.

На фрагменте, показанном в эфире федерального телеканала, Лавров перед мероприятием с участием президента РФ Владимира Путина процитировал помощнику главы государства Юрию Ушакову и представителю Кремля Дмитрию Пескову высказывание Шошоакэ.

«Он (Зеленский — Прим. ред.) достал, конечно, всех», — добавил глава МИД РФ.

На днях Песков сделал похожее заявление. В эфире федерального канала пресс-секретарь российского президента сказал, что Зеленский «начинает надоедать всем в Америке, в Европе». По словам Пескова, в мире все чаще простые люди задаются вопросом о том, куда уходят их деньги, а, точнее, куда Зеленский их тратит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров счел заявление Зеленского про последнюю стадию конфликта признанием безысходности.

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