В Финляндии предложили отменить двойное гражданство для россиян

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 57 0

Кандидат в президенты Финляндии хочет отменить двойное гражданство для россиян

В Финляндии предложили отменить двойное гражданство для россиян

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

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По мнению кандидата в президенты страны Пекка Хаависто, при получении финского гражданства россияне должны отказываться от паспорта РФ.

Бывший министр иностранных дел Финляндии, а ныне кандидат в президенты страны Пекка Хаависто считает, что необходимо лишить россиян возможности иметь гражданство обоих государств. Об этом говорится в материале финской газеты Turin sanomat. По мнению политика, когда Москва считает россиян, имеющих паспорта других стран, только своими гражданами, «образуется несоответствие».

Хаависто подчеркнул, что не намерен вообще отказывать россиянам в возможности получать финское гражданство. Он хочет лишь исключить вариант двойного гражданства. Поэтому, считает кандидат в президенты, нужно ввести правило — при оформлении финского паспорта необходимо отказываться от российского.

На днях стало известно, что власти Финляндии работают над упрощением механизмов изъятия у граждан РФ принадлежащей им в этой стране недвижимости. Об этом сообщила местная телерадиовещательная корпорация YLE, сославшись на министра юстиции Лину Мери. Ранее 5-tv.ru писал о реакции российского МИД на очередную попытку Хельсинки ущемить права россиян.

Тремя днями ранее Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии заявило о начале расследования в отношении пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Они разыграли главу ведомства Элину Валтонен, представившись африканским политиком. В ведомстве отметили, что министр не знала, с кем разговаривает. 5-tv.ru рассказывал, как Вован и Лексус отреагировали на расследование.

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