Аллергия больше не приговор: врачи нашли несколько способов борьбы

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Российские врачи борются с аллергией при помощи таргетной терапии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente; 5-tv.ru

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Инновационный метод применяется в тяжелых случаях, таких как бронхиальная астма, крапивница и прочих.

Аллергия — больше не приговор. Российские врачи кажется научились с ней справляться, причем самыми разными способами! Это и аллерген-специфическая иммунотерапия, и инновационный метод — таргетная терапия, которую медики сейчас применяют при самых тяжелых осложнениях. Так, как победить аллергию? В свой профессиональный праздник все подробности врачи открыли Роману Иконнникову.

Хозяйка двух хорьков Мария Резникова никогда не жаловалась на аллергию — ни шерсть животных, ни пыльца не вызывали реакции. Но в июне девушка внезапно обнаружила сыпь на ногах, которая быстро распространилась по всему телу. Все это сопровождалось нестерпимым зудом. Антигистаминные средства не помогли, и Мария обратилась к аллергологу.

«Врачи просто развели руками: ну, вероятнее всего, у вас либо гормональный сбой, поэтому идет неправильный выброс на щитовидку, и поэтому это защитная реакция организма. Либо это на нервной почве. Попейте успокоительное, возможно, поможет», — поясняет Резникова.

Случай Марии — особенный, но не уникальный. В такой ситуации медики рекомендуют пройти более детальное обследование — например, молекулярную диагностику, которая получила распространение десять лет назад. Она помогает наиболее точно определить причину аллергической реакции.

А также выяснить наличие так называемой перекрестной аллергии — то есть реакции организма на схожие по антигенному составу аллергены. К примеру, человек с аллергией на кошек, будет реагировать и на свинину. Страдающим в период цветения березы стоит избегать персиков, слив и других фруктов с косточками. А страдающим от пыли не следует употреблять в пищу морепродукты. Аллергии на латекс сопутствует реакция на фрукты, овощи и грибы. Молоко и говядина относятся к одной группе аллергенов и оба вызовут реакцию.

Способы лечения тоже есть разные. Самый распространенный — аллерген-специфическая иммунотерапия. Ее суть в постепенном изменении реакции иммунной системы человека на воздействие аллергена. Длительность одного курса — полгода, он может повторяться и все лечение может занять несколько лет. Еще один, инновационный метод — таргетная терапия, которую медики применяют при тяжелых осложнениях — развитии бронхиальной астмы, крапивницы, сильных отеках, дерматите.

«Создаются молекулы — молекулы лекарственные, которые встраиваются в патологические, то есть неправильные реакции иммунной системы и блокируют развитие болезни. Это такая точечная, эффективная терапия, которая используется при тяжелых заболеваний аллергических», — рассказывает врач-аллерголог, иммунолог Оксана Шабалина.

Важно помнить о том, что не всегда пятна или высыпания на коже могут быть следствием аллергии. Под нее таким образом может маскироваться ковидная инфекция, а также это может быть проявлением проблем с желудочно-кишечным трактом. Поэтому при первых симптомах следует обратиться к врачу, а не экспериментировать с противоаллергенными препаратами.

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