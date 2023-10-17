Расходы на здравоохранение в России в будущем году увеличатся

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Цифры предусмотрены в проекте федерального бюджета. Их озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Расходы на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в России в будущем году предполагается увеличить на восемь процентов — до 1 триллиона 329 миллиардов рублей. Такие цифры предусмотрены в проекте федерального бюджета. Их озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В 2025 году траты еще больше — 1 триллион 343 млрд рублей. Кроме того, на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» отправят 289 млрд рублей в следующем году и 282 млрд — в 2025-м. Особое внимание уделят лекарственному обеспечению.

Но есть и снижение. Прежде всего, оно коснется развития системы первичной медико-санитарной помощи. Однако, как пишут «Известия», большинство экспертов сходятся во мнении — опасения, что медицинский бюджет придется сокращать, не оправдались.

Ранее 5-tv.ru писал, что оборот препаратов для прерывания беременности ужесточили в России.

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