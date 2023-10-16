В Венесуэле появятся наземные станции системы ГЛОНАСС и российские предприятия по производству инсулина, рассказал вице-премьер Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии. Представители обеих стран встретились сегодня в Москве и обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества в условиях санционного давления.

«Мы договорились увеличить расчеты в национальных валютах. На территории Венесуэлы работает карта МИР, более чем в 80 тысячах терминалов. <…> Начались поставки пшеницы в этом году, также традиционно поставляются удобрения для сельского хозяйства из России. <…> Успешно реализуются совместные проекты в области добычи нефти и мы наметили здесь пути дальнейшего развития и сотрудничества и увеличения объема добычи», — рассказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что Россия и Венесуэла обеспечивают баланс спроса и предложения на энергоносители. Причем речь не только о сотрудничестве в рамках ОПЕК+, но и Форума стран-импортеров газа.

Ранее Новак говорил, что Россия может увеличить поставки нефтепродуктов Саудовской Аравии, сообщал 5-tv.ru.