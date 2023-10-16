Новый виток конфликта на Ближнем Востоке, новый мост и купюры в РФ: самые важные события дня
Все больше стран так или иначе оказываются вовлечены в конфронтацию в секторе Газа.
Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru
Сегодня, 16 октября, ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Российский президент Владимир Путин провел серию переговоров с лидерами региона, но поможет ли это урегулировать ситуацию? Все подробности — в ежедневной подборке 5-tv.ru.
Новый виток конфликта на Ближнем Востоке, новый мост и купюры в РФ: самые важные события дня
Фото: Reuters / ILAN ROSENBERG
Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: 5-tv.ru
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Начало наземной операции в секторе Газа станет для Ирана красной линией, после чего в палестино-израильском конфликте могут открыться новые фронты. Об этом сообщил первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
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Путин открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе. Работы были завершены накануне. Колонна машин прошла по мосту, ознаменовав торжественный старт движения.
Банк России презентовал новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Цветовое оформление купюр осталось прежним, однако украшающие их достопримечательности изменились. Так, на лицевой стороне банкноты номиналом 1000 рублей появилась Никольская башня нижегородского Кремля.
На 89-м году жизни скончался советский и российский композитор Геннадий Гладков. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского композитора.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Минск отреагировал на войну Израиля с Палестиной.