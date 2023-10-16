Все больше стран так или иначе оказываются вовлечены в конфронтацию в секторе Газа.

Сегодня, 16 октября, ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. Российский президент Владимир Путин провел серию переговоров с лидерами региона, но поможет ли это урегулировать ситуацию? Все подробности — в ежедневной подборке 5-tv.ru.

Новый виток конфликта на Ближнем Востоке, новый мост и купюры в РФ: самые важные события дня 1/5 Фото: Reuters / ILAN ROSENBERG 2/5 Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov 3/5 Фото: Егор Алеев / ТАСС 4/5 Фото: 5-tv.ru 5/5 Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко Начало наземной операции в секторе Газа станет для Ирана красной линией, после чего в палестино-израильском конфликте могут открыться новые фронты. Об этом сообщил первый замглавы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Украинские националисты предпринимают попытки наступления на разных участках фронта, однако сталкиваются с активной обороной российских сил. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил в рамках совещания с президентом Владимиром Путиным. Путин открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе. Работы были завершены накануне. Колонна машин прошла по мосту, ознаменовав торжественный старт движения. Банк России презентовал новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Цветовое оформление купюр осталось прежним, однако украшающие их достопримечательности изменились. Так, на лицевой стороне банкноты номиналом 1000 рублей появилась Никольская башня нижегородского Кремля. На 89-м году жизни скончался советский и российский композитор Геннадий Гладков. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского и российского композитора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Минск отреагировал на войну Израиля с Палестиной.