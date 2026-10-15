Песков: моратория Украины на удары по российским НПЗ фактически не было

Моратория на удары по нефтеперерабатывающим заводам и объектам энергетики со стороны Украины фактически не существовало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни <…>. Киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым вступая в серьеные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов», — отметил Песков.

Переговорщики из США прилагают очень энергичные усилия для развития мирного процесса, добавил представитель Кремля. Но киевский режим и лично Зеленский не желают идти на мир.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа пригрозила приостановить систему закупок, через которую Украина получает оружие, чтобы заставить Киев отказаться от атак на российские энергообъекты.

Представители Вашингтона связываются с официальными лицами как в Евросоюзе, так и на Украине, угрожая остановить обмен разведывательной информацией и механизм PURL, запущенный в НАТО в 2025 году для координации военных поставок.

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