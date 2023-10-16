Минск отреагировал на войну Израиля с Палестиной «серьезной обеспокоенностью»

Чем объясняется крайне «дипломатичная» позиция Белоруссии в отношении ближневосточного конфликта?

Реакция Минска на события, происходящие на Ближнем Востоке, значительно мягче, чем у Москвы. Власти Белоруссии стремятся сохранить максимально нейтральную позицию в вопросе палестино-израильского конфликта. Об этом пишет обозреватель по Белоруссии и Восточной Европе EADaily Наталья Григорьева.

Она отметила, что МИД республики в связи с обострившейся ситуацией на Ближнем Востоке «выразил серьезную обеспокоенность» и счел «неприемлемым любое проявление агрессии, а жертвы среди мирного населения — недопустимыми». Также в ведомстве призвали стороны принять «срочные меры для деэскалации напряженности в регионе».

Со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко тоже не последовало резких заявлений. Во время саммита глав стран СНГ он и вовсе не стал много говорить о происходящем, лишь вскользь упомянув конфликт Израиля и Палестины в числе современных вызовов.

Столь дипломатичная позиция объясняется тем, что официальный Минск не может позволить себе открыто выступать в поддержку одной из сторон, считает Григорьева. Она указывает на то, что и Израиль, и Палестина играют довольно важную роль в своем регионе, с которым белорусские власти планирует расширять сотрудничество.

Более того, продолжает эксперт, выступив с обвинениями в адрес ХАМАС, Белоруссия осложнит отношения с Ираном, Сирией и рядом других стран арабского мира, с которыми Минск старается дружить в надежде компенсировать их рынками потери от западных санкций.

Не хочет Белоруссия ссориться и с Израилем, который в отличие от ЕС и США не выражает открытой агрессии в отношении Лукашенко и вполне может стать одним из посредников в восстановлении отношений Белоруссии и стран Запада в будущем, отмечает эксперт.

В свою очередь беглая белорусская оппозиция, как и следовало ожидать, всецело приняла позицию западного мира и однозначно поддержала действия Израиля в секторе Газа. Так, самопровозглашенный «лидер Белоруссии» Светлана Тихановская осудила атаку ХАМАС и заявила, что «стойкость и сила израильского народа пробиваются сквозь невзгоды». Никаких заявлений в связи с гибелью мирных жителей в секторе Газа беглая белорусская оппозиционерка не сделала.

Как отмечает Григорьева, в ситуации с ближневосточным конфликтом «змагары» (белорусские оппозиционеры — Прим. ред.) уже назначили виновного в происходящем, полностью встав на сторону Израиля. Судьбы мирных палестинцев не представляют для них интереса, так как на них нельзя получить порцию одобрения и поддержки со стороны западных кураторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, учитывая многолетние дружеские связи с Израилем и Палестиной.