Google вновь показал курс доллара в 62 рубля

Поисковая система Google в результате внутреннего сбоя вечером 16 октября показала курс доллара в 62,62 рубля. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости.

Ошибку удалось исправить лишь к 23:40 по московскому времени — курс составил 97 рублей, опираясь на данные Мосбиржи. При этом курс евро безошибочно превышал показатель в 102 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России может подорожать водка. Вырастет цена и на другой крепкий алкоголь, в том числе на коньяк, виски и ром. Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку с 281 рубля до 299 рублей за бутылку 0,5 литра. Цена будет действовать с 1 января 2024-го до конца 2026 года.