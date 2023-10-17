Какие приложения жителям России стоит удалить со своего смартфона

За некоторыми программами стоят злоумышленники.

С помощью некоторых распространенных программ для смартфонов хакеры могут следить за жизнью пользователей. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, некоторые популярные приложения, вроде Super Flashlight, Solitaire Game, Beauty Slimming Photo Editor, Junk File Cleaning и множество других попались на вредоносной деятельности. Лучшим вариантом будет их удалить. При необходимости можно переустановить их с помощью проверенного источника, отметил Мясоедов.

Кроме того, по его словам, некоторые бесполезные приложения попросту забивают память девайса. Если их удалить смартфон начнет работать быстрее. К таковым Мясоедов отнес сканер QR-кода, фонарик и конвертер изображений в текст. Большинство современных смартфонов уже поставляются с ними.

Важно помнить, что большинство программ не распространяются бесплатно. Зачастую недобросовестные разработчики встраивают в них скрытые механизмы монетизации.

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