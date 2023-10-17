Обезьяна вместо кошки: сложно ли с таким питомцем?

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Макаки и капуцины — это те виды приматов, которых сейчас многие заводят в качестве домашнего животного. Небольшие по размеру приматы выглядят мило, но могут ли они прижиться в семье?

Обезьяна вместо кошки: сложно ли с таким питомцем?

Фото: 5-tv.ru

В природе обезьяны очень активны, поэтому важно, чтобы условия их содержания в квартире позволяли сохранить прежде всего физическую нагрузку. Также, необходимо помнить о том, что оставлять таких питомцев одних опасно — без присмотра они могут перевернуть дом вверх дном.

Светлана и Владимир Кропычевы из Калуги уже много лет воспитывают трех макак и одну мартышку. Относятся к ним как к детям.

Фото: 5-tv.ru

«У нас в семье даже никто не говорит „обезьяна“. Мы их ласково зовём мартыхи, дети или ребятишки», — рассказывает Кропычева. «Семён у нас любит огурцы и мясо. Маша любит кашу и болтушку. Они сами для себя определяют свой режим, потому что уже взрослые».

У каждого подопечного в семье есть свои вкусовые пристрастия, отдельный гардероб и любимое занятие. Животные требуют практически круглосуточного внимания. Так что, если вы не готовы уделять таким питомцам много времени, обезьян лучше не заводить.

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