В Татарстане стартовал патриотический телемарафон «Все свои»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

Главными героями телемарафона стали участники специальной военной операции, сюжеты о которых войдут в программу марафона, и члены их семей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «Все свои» проходит 17 октября в Татарстане, марафон начался в 10:00 мск и продлится 12 часов в прямом эфире.

Мероприятие собрало 50 спикеров, участники обсуждают в ходе прямой трансляции детали заключения контракта на военную службу, вопросы о мерах социальной помощи и поддержки, а также вопросы воспитания патриотизма и отношение в разных религиях к служению Отечеству.

Отдельно спикеры затронули восстановление присоединенным российским регионам, поддержку их жителей.

Темы обсудили представители Минобороны РФ, руководства Татарстана, представители Фонда «Защитники Отечества», благотворительные организации, духовенство, а также ветераны ВС РФ, политологи, историки и журналисты.

Главными героями телемарафона стали участники специальной военной операции, сюжеты о которых войдут в программу марафона, и члены их семей.

Спикерами телемарафона выступили, в том числе, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Как она отметила, любой человек, принимающий участие в столь важном эфире о помощи и взаимодействии по теме спецоперации, — это всегда важно и волнительно.

«Безусловно, в рамках межведомственной комиссии мы рассматриваем эти вопросы, и очень многое не слышат и не видят жители республики», — сказала она.

Фазлеева указала на важную возможность, которую предоставил телемарафон, показать в эфире жителям региона о работе властей, о мерах поддержки.

Также гостями телемарафона стали журналист, сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.

Для его проведения на базе Информационного Центра работают две телевизионные студии. Одна из них работает на «Ак Барс — Арене».

А также рабочая зона для 60 журналистов, освещающих событие. Также во вторник во всех 45 районах и муниципальных округах Республики Татарстан пройдут концерты и пикеты в поддержку контрактной службы.

Патриотические акции состоятся в Казани и Набережных Челнах, а желающие заключить контракт на военную службу смогут получить консультацию от представителей военкомата.

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