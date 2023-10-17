МО РФ: в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 76 0

Судно было уничтожено российской морской авиацией.

МО РФ: в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / z03

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Тема:
Спецоперация

Российская армия пресекла очередную попытку террористической атаки киевского режима в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что судно было уничтожено российской морской авиацией вечером 17 октября.

Тема:
Спецоперация
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