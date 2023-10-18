От бытовой драмы к криминалу: что известно о женщине, дважды переехавшей жительницу Щелково

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Следственная группа пошагово выясняет обстоятельства происшествия.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen Strieder; 5-tv.ru

В Подмосковье пока снег не лежит, но некоторым жителям от этого не легче. Батареи в их домах ледяные. Именно по этой причине коммунальная драма переросла в человеческую в Щелково. Там сотрудница управляющей компании не выдержала напора недовольных жильцов и решила сбежать с места разборок, но быстро стала фигурантом уголовного дела. Она просто переехала на своей машине оппонентку, которая может теперь остаться инвалидом. Корреспондент «Известий» Денис Кулага все расскажет.

Следственная группа пошагово выясняет обстоятельства происшествия, а у стен управляющей компании до сих пор толпа в несколько десятков людей. И все они требуют решение не только их бытовых коммунальных проблем, но и справедливого наказания для агрессивной коммунальщицы.

Вот из стен управляющей компании с кипой документов выходит девушка. Бросает бумаги в люксовый седан и спешно прыгает туда сама. Вокруг столпились местные жители. Но представительница УК на это внимания не обращает и резко сдает назад. Одну женщину просто задевает, вторую подсекает правым передним колесом. А потом нажимает на газ и проезжает прямо по ней.

Очевидцы уверяют, виновница ДТП работает в управляющей компании. Вот и запись, сделанная за несколько минут до трагедии. Девушка закрылась в кабинете и, вероятно, собирает там бумаги. Те самые документы, которые едва не стоили жизни Наталье.

«Говорят, у нее какие-то документы были. Она села в машину и, скорее всего, хотела уехать. Она пыталась скрыться, но мы перегородили ей дорогу. И по мне проехала», — рассказала пострадавшая.

Сейчас Наталья в больнице с травмами средней тяжести, впереди длительный курс лечения. К слову, нам удалось выяснить, дорогой седан взят в аренду в люксовом каршеринге. Цена за машину такого класса примерно пять тысяч рублей в сутки. Получается, решить свои личные проблемы коммунальщики в состоянии, а вот проблемы местных жителей словно нерешаемы. Конфликт между клиентами и управляющей компанией длится без малого пять лет. Со слов местных жителей — деньги берут, но с работой не справляются. Сегодня люди пытались выяснить, когда в их дома дадут тепло.

«Мы инициативной группой пришли в управляющую компанию задать вопрос: почему в каких-то домах нет отопления? Вода в подвалах, где-то со швами проблема. Сотрудники УК „Паритет“ начали выносить документы из офиса в свои машины и складывать. Сотрудник пыталась уехать, когда жители перекрыли ей дорогу, она сбила женщину. Женщина сейчас находится в реанимации», — рассказал житель Щелкова Александр.

Что такого важного было в документах, из-за которых девушка едва не убила местных жителей, до сих пор неизвестно. Возможно, сейчас об этом она рассказывает следователям.

Следственно-оперативная группа завершает свою работу на месте происшествия. Известно, что возбуждено уголовное дело. Если следователям удастся доказать умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, то агрессивной коммунальщице грозит до десяти лет лишения свободы.

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