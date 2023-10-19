Гаубица «Мста-Б» громит противника: лучшее видео из зоны СВО за день

Артиллеристы в ходе проведения спецоперации подавляют противника и помогают продвижению российских сил.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

На первых кадрах в ходе проведения разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения передовая группа вела воздушную разведку района действий кочующего танка украинских националистов с целью его уничтожения. Пристрелочным снарядом артиллеристы остановили украинский танк. Затем поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта. Уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта были зафиксированы разведывательным беспилотником ЦВО.

Артиллерия продолжает методично уничтожать вражескую технику и перемалывать укрепленные опорные пункты украинских националистов. В режиме реального времени информацию выдают расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки. Сопровождение боя и корректировка ведения огня экипажами и расчетами артиллерии — основная задача расчетов. До настоящего времени подразделения ВСУ шли непрекращающимися волнами. Все, как всегда, отправляют на одну лесополосу два-три пехотных батальона около тысячи человек, которые выявляются еще на подходе и методично уничтожаются огнем артиллерии и танков.