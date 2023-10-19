Пятый канал стал победителем конкурса «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР»

Креатив и гостеприимство Пятого канала оценили на высшем уровне.

«Пятый» получил сразу три награды одного из самых престижных конкурсов среди организаторов мероприятий. Победу принес проект презентаций для рекламодателей и ключевых партнеров. «Лучшая event-команда», лучшее деловое событие и лучшая команда по организации событий для медиа — это все о наших коллегах.

Профессиональное жюри оценило уникальный формат: гостей мы приглашаем на прогулку по телевизионному закулисью. Можно попробовать себя в роли ведущего, режиссера прямого эфира, оператора в студии или корреспондента… И все это — в неформальной обстановке.