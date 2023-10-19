Израиль планирует нанести удар Палестине, Байдена игнорируют: самые важные события дня

Газу превратят во вторую Хиросиму, но без применения ядерного оружия, сообщил американский журналист Сеймур Херш в своей новой статье.

Изрезанные тела родственников Стаса Намина — сына и тещи — обнаружили сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области на даче исполнителя в деревне Крюково. На месте убийства также нашли нож, молоток и «смывы вещества бурого цвета».

Президент РФ Владимир Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, на которых можно выступать только за совершение определенных жестов.

Силовикам удалось установить всех членов «азербайджанской мафии», которые во главе с 18-летним Туралом Ахмедовым избивали в Санкт-Петербурге прохожих на камеру ради популярности в интернете. К нападениям на людей причастны пять подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Их отправили на допрос.