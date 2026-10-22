Путин пока не выбрал состав группы для переговоров с США и Украиной

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 62 0

Работа над организацией трехсторонней встречи продолжается.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения о составе российской переговорной группы в новом раунде трехсторонних переговоров по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в Петербурге прошла встреча специального посланника президента США Стива Уиткоффа с Путиным. Диалог был содержательным и коснулся основных тем международной повестки — главным образом, урегулирования конфликта на Украине.

По итогам встреч с Путиным в Петербрурге и с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Осло Уиткофф заявил, что работа над организацией трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины продолжается.

Состоявшиеся встречи он назвал конструктивными и подчеркнул, что впереди еще много усилий по урегулированию. Представитель США заверил, что глава Белого дома Дональд Трамп искренне поддерживает идею скорейшего завершения боевых действий.

Сам Трамп заявил, что конфликт на Украине сейчас, возможно, ближе всего к развязке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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