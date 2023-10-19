«Привлекательные мишени»: в США предсказали будущее танкам Abrams на Украине

Newsweek: танки Abrams станут проблемой для ВСУ и целями для российских сил
Фото: www.globallookpress.com / Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram
Вашингтон обещал поставить Киеву 31 танк Abrams. Первая партия из десяти единиц уже была отгружена в сентябре.
Поставленные западными партнерами на Украину танки M1 Abrams только навредят ВСУ. Об этом пишет американское издание Newsweek.
Авторы указывают на то, что произведенные в США «Абрамсы» станут удачными целями для ВС РФ. Более того, поставленной партии вряд ли хватит, чтобы изменить расстановку сил на украинском театре боевых действий.
В материале отмечается, что техника попадает в руки украинских нацистов слишком поздно и уже не в силах помочь им. По словам журналистов, перед ВСУ появляются новые задачи — им приходится создавать цепочки поставок боеприпасов, запчастей и топлива.
«Все это создает не только проблемы для цепочки поставок, но и делает эти танки привлекательными мишенями для российской артиллерии и беспилотников», — пишут авторы.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru писал, что США передали ВСУ «неполноценные» ракеты ATACMS.
- 19 окт
- Путин поручил решить вопрос обеспечения граждан средствами реабилитации
- 19 окт
- «Хаос в палате»: назван главный страх Владимира Зеленского
- 19 окт
- В ВСУ жалуются, что больных и инвалидов привлекают к службе: «Всех бросают»
- 19 окт
- ВС РФ сбили за сутки в зоне спецоперации украинские МиГ-29 и Су-25
- 19 окт
- Хотят лишить тепла: ВСУ планируют атаковать Россию зимой беспилотниками
- 19 окт
- Батальон «Барс-12» громит подземные позиции ВСУ под Белогоровкой
- 19 окт
- Российская артиллерия уничтожила колонну ВСУ на краснолиманском направлении
- 19 окт
- «Их уничтожают»: США сообщили о трех котлах для ВСУ в зоне спецоперации
- 19 окт
- «Путин знает»: как ВСУ провалили контрнаступление и остались ни с чем
- 19 окт
- «Не смогут сделать»: в США раскрыли главный минус ракет ATACMS
Читайте также
93%
0.02 102.91
0.16
Нашли ошибку?