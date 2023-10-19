«Привлекательные мишени»: в США предсказали будущее танкам Abrams на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

Newsweek: танки Abrams станут проблемой для ВСУ и целями для российских сил

«Привлекательные мишени»: в США предсказали будущее танкам Abrams на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram

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Тема:
Спецоперация

Вашингтон обещал поставить Киеву 31 танк Abrams. Первая партия из десяти единиц уже была отгружена в сентябре.

Поставленные западными партнерами на Украину танки M1 Abrams только навредят ВСУ. Об этом пишет американское издание Newsweek.

Авторы указывают на то, что произведенные в США «Абрамсы» станут удачными целями для ВС РФ. Более того, поставленной партии вряд ли хватит, чтобы изменить расстановку сил на украинском театре боевых действий.

В материале отмечается, что техника попадает в руки украинских нацистов слишком поздно и уже не в силах помочь им. По словам журналистов, перед ВСУ появляются новые задачи — им приходится создавать цепочки поставок боеприпасов, запчастей и топлива.

«Все это создает не только проблемы для цепочки поставок, но и делает эти танки привлекательными мишенями для российской артиллерии и беспилотников», — пишут авторы.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что США передали ВСУ «неполноценные» ракеты ATACMS.

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