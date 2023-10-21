«Для него это игра»: как собак начали использовать в войне с клопами

Натренированные питомцы справляются с этим гораздо лучше людей.

В Великобритании нашли «секретное оружие» по борьбе с клопами. Как пишет издание Mirror, вынюхивать вредителей теперь будут собаки.

По информации таблоида, спаниели оказались очень полезными в битве с клопами. Обученная собака может обнаружить очаг заражения в доме за считанные секунды, рассказывает кинолог Брайан Лейт.

«Сотруднику отдела по борьбе с вредителями может потребоваться 20 минут, чтобы найти клопов, если вообще у него это получится. Проверка всего этажа отеля отнимает у людей очень много времени. Мой мальчик (пес — Прим. ред.) иногда может найти их менее, чем за десять секунд», — поделился он.

Один из таких пушистых помощников в Шотландии вместе со своим хозяином посещает до пяти домов в день, чтобы искать клопов. Еще один спаниель по имени Флойд уже два года охотится на вредителей в Западном Йоркшире.

«У него глупейшее выражение лица, когда он находит клопов. Для него это игра. „Собак-вынюхивателей“ клопов можно натренировать в нескольких школах. Ряд отелей теперь пользуется их услугами каждые три месяца», — рассказала владелица собаки Люси Карри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны клопы и как от них избавиться.