Киев в марте прошлого года был готов договариваться о мире, но ему не разрешили.

Компромисса между Киевом и Москвой на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года не захотели США. Об этом заявил бывший немецкий канцлер Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung.

По словам политика, украинская сторона была готова пойти на договор с Россией и отказаться от членства в НАТО, однако ей не позволил это сделать Вашингтон. Единственные люди, которые могли бы урегулировать конфликт на Украине, — это американцы, подчеркнул Шредер.

«На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили. Сначала им пришлось расспрашивать американцев обо всем, что они обсуждали. <…> Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально. <…> Я думаю, американцы не хотели компромисса между Украиной и Россией. Американцы верят, что смогут сдержать русских», — заявил Шредер.

Результатом действий США, добавил политик, стало то, что Китай и Россия объединяют свои силы. Американцы считают, что они достаточно сильны для удержания обеих сторон под контролем, однако это ошибка. Достаточно посмотреть, как сейчас «раздирается» американская сторона, какой хаос творится в Конгрессе, отметил экс-канцлер Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Украины призвали как можно скорее начать переговоры по урегулированию конфликта из-за войны в Израиле.