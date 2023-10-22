США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

Эфирная новость 21 0

Для чего это понадобилось Вашингтону и как на это отреагировала Москва?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Louie Palu; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Если почитать западную аналитику, то она полна пессимизма. «Темные века» дипломатии по аналогии со средневековьем предрекает обзорная статья в британской The Guardian.

Вся мировая экономика скатится в рецессию, если на Ближнем Востоке разразится большая война, пугает Bloomberg. И в общем-то прогноз этот от «капитана-очевидность». Так всегда было, когда на Ближнем Востоке воевали.

И, наконец, таблоид Daily Mail со ссылкой на профессора из Королевского Объединенного института оборонных исследований рисует картину возможной грядущей Третьей мировой войны. Если Израиль войдет в Газу, за палестинцев заступится Ливан, Иран и Сирия, американцы их отбомбят, и придется вмешаться России и Китаю.

Можно, конечно, посмеяться над этими британскими учеными, но дело в том, что 18 октября США впервые за долгие годы произвели испытания на ядерном полигоне в Неваде. Как заявили американские власти, был подземный химический взрыв для улучшения возможности выявлять ядерные взрывы. И произошло это, вот совпадение, в тот самый день, когда российский парламент денонсировал ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. То есть теперь мы вроде как не связаны этим запретом, а американцы нам шлют сигнал — видим.

Российский МИД на события отреагировал, процитировав, по сути, слова президента: «Мы испытывать ничего не собираемся, пока Америка не сделает подобный шаг».

Но не российские ядерные арсеналы сейчас беспокоят США, на самом деле — а китайские. Ежегодный аналитический доклад Пентагона на 200 страниц полон тревог. Пекин «стахановскими темпами» укрепляет свою армию, в том числе ядерные силы, и к 2030 году у Китая уже будет 1000 боеголовок, полагает Пентагон. А сейчас их около 500.

А теперь давайте поставим себя на место Вашингтонских политиков и уже с точки зрения ядерных арсеналов посмотрим на явное сближение позиций Москвы и Пекина по экономическим и политическим вопросам. Страшно? Многим в Вашингтоне страшно.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:16
Норвегия и Швейцария готовы платить украинским беженцам за возвращение домой
8:05
Семь абортов: Разина рассказала, как избавлялась от «последствий» своих романов
7:52
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
7:37
Как понять, что ребенок тайно курит вейп: три признака
7:22
Глава Пентагона Остин: США развернут батарею ПРО THAAD на Ближнем Востоке
7:07
«Один пояс — один путь»: итоги форума в Китае

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
«Улицы разбитых фонарей»: кто из актеров культового сериала ушел из жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023