Израильские Военно-воздушные силы пытаются измотать боевиков палестинского движения ХАМАС, чтобы начать наземную операцию в секторе Газа. Об этом пишет издание The Jerusalem Post со ссылкой на слова командующего ВВС страны Томера Бара. Спикер в своей речи добавил, что не хотел бы оказаться на месте ХАМАС. По его словам, встреча с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет страшна для стороны противника.

За минувшие сутки российские военнослужащие пресекли несколько попыток ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские ДРГ были разбиты в районе населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки. Известно также, что за минувшие сутки на херсонском правлении ВС РФ ликвидировали до 60 боевиков ВСУ. Урон на данном участке фронта был нанесен не только живой силе, но и технике противника — украинские нацисты потеряли три автомобиля, станцию РЭБ и гаубицу Д-20.

Жители сектора Газа умрут без пищи, если к ним не будет поступать регулярная гуманитарная помощь. Об этом предупредила глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Синди Маккейн. По ее словам, мир уже столкнулся с катастрофой гуманитарного характера из-за невозможности доставки помощи в регион. Жители Газы, как отметила она, оказались неспособны найти пищу, а «накормить» их также не представляется невозможным. Глава ВПП ООН добавила, что Газе необходимы большие объемы гуманитарной помощи.

Президент России Владимир Путин по-немецки прокомментировал нападки на экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Немецкого политика якобы пытаются отсаживать подальше от первых лиц страны и не берут в один кадр с действующем канцлером Олафом Шольцем. Путин на немецком языке сказал: «Чем дальше от (бывшего канцлера ФРГ Герхарда) Шредера, тем ближе к (бывшему спикеру Палаты общин Канады) Энтони Роту, который симпатизирует нацистам». Так он напомнил западникам о печальных последствиях «политизированных игр».

В НАТО серьезно обеспокоены тем, что отношения между Китаем и Россией активно развиваются. Об этом заявил глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр. Адмирал считает, что дипломатические отношения России и Китая влияют на глобальную стабильность. При этом отметил, что РФ вкладывает большие средства в развитие Арктики и возможное строительство военной инфраструктуры в регионе. Это навело его на мысль о возможном очередном конфликте.

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон решил рассказать о смерти темнокожего американца Джорджа Флойда. Его кончина привела к протестам с лозунгами Black Lives Matter. Но Карлсон заявил, что власти США три года наглым образом лгали своему народу. Журналист отметил, что людей старательно убеждали в том, что Флойда задушил полицейский. Но в отчете вскрытия сказано, что чернокожий скончался из-за передозировки наркотическими веществами. По словам экс-ведущего, при всем этом судмедэксперт скрыл полученные результаты. Ведь они не соответствовали общественному мнению.