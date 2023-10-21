Экс-президент Трамп: США под руководством Байдена движутся к Третьей мировой войне

Бывший президент Трамп: США из-за Байдена на пороге Третьей мировой войны
Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia
Трамп снова не смог удержаться от подколов в адрес действующего президента.
Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты движутся к Третьей мировой войне из-за несостоятельного руководства нынешнего президента Джо Байдена. Политик выразил свою точку зрения в социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что Байден имеет незначительное представление о том, что происходит. Он подколол действующего американского лидера, заявив, что единственное разумное решение, принятое Байденом, было присоединение к Truth Social.
Бывший глава Белого дома также заявил ранее, что конфликты между Палестиной и Израилем, а также ситуация на Украине не возникли бы, если бы он продолжал занимать пост президента США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как — по версии Дональда Трампа — Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией.
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