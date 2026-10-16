«Он не хочет договариваться»: Трамп жестко прошелся по Зеленскому в интервью

Похоже, ситуация для ВСУ и Зеленского будет только усугубляться. Несколько часов назад Дональд Трамп как никогда жестко прошелся по главе киевского режима. В интервью телеканалу Newsmax он подчеркнул, что больше не видит в Зеленском человека, способного принимать решения. И недвусмысленно намекнул, что договариваться о мире придется уже без него. Корреспондент «Известий» Александр Якименко собрал все заявления.

Так жестко и прямолинейно Трамп в отношении Зеленского, кажется, еще не высказывался. Глава Белого дома перешел на новый уровень риторики, какой не позволял себе даже во время знаменитой выволочки в феврале 2025-го. Он прямо заявил, что не видит шансов, как можно завершить конфликт, пока власть на Украине остается прежней.

«Если они в конечном итоге придут к какому-то соглашению, то не с ним. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет, но это не так. Я не большой поклонник Зеленского. Они разрушили эту страну», — сказал президент США Дональд Трамп.

К Зеленскому и его чиновникам у Трампа действительно длинный список претензий. Президент США припомнил, сколько денег США уже передали Киеву. В виде оружия и прямых финансовых вливаний. И сравнил Зеленского с известным в Америке создателем бродячего цирка Барнумом — в историю он вошел как мастер ярких шоу и сенсаций.

«Я зову его Барнумом. Они передали Барнуму, то есть Зеленскому, огромное количество комплексов Patriot, ракет Tomahawk, всего подряд. И не заставили его платить. Никто за это не платил», — сказал президент США Дональд Трамп.

Недовольство Зеленским у Трампа и всей американской верхушки растет уже несколько месяцев. Как пишет New York Times, после встречи на полях Генассамблеи ООН Зеленский отказал Трампу на просьбу перестать бить по российским НПЗ. Именно этот пункт для Вашингтона самый чувствительный. После Трампа с аналогичным требованием обращались спецпосланники Кушнер и Уиткофф и даже вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Все, чего он этим добивается, — это повышения мировых цен на нефть. И он действительно это делает. Это позор. Удары по НПЗ, где производят необходимое нам и всему миру дизельное топливо, не идут на пользу ни нам, ни другим странам. Откровенно говоря, Зеленский находится у власти уже слишком долго, и пришло время провести выборы», — сказал президент США Дональд Трамп.

Но вероятно последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало поведение самого Зеленского, который перешел на личности сразу в нескольких интервью, которые стал раздавать во время нового европейского турне. Обвиняет Трампа в предательстве и в том, что он якобы бросил Украину одну на поле боя.

«Так больно, когда президент Трамп выбирает не нашу сторону. Мы можем смириться, если он сохраняет нейтралитет. Но тогда оставайтесь посередине, не переходите на неправильную сторону! Думаю, советники Трампа ошибаются, кто-то толкает его в неправильном направлении», — сказал Владимир Зеленский.

За поддержкой киевский главарь привычно бросился к европейским лидерам. Но, как пишет Financial Times, ни генсек НАТО, ни президент Франции или премьеры Польши, Дании, Бельгии ничего не смогли ему пообещать. А уже через несколько часов собираются объединить усилия, чтобы на закрытой встрече попросить Зеленского сбавить обороты.

Тем более что и европейское терпение не бесконечно. Вот и в Германии, к примеру, уже целый регион Саксония-Анхальт требует прекратить военную помощь Киеву. Резолюция обязательна к рассмотрению в парламенте. Там влияние наращивают оппозиционеры из АдГ, которые уже давно требуют отказаться от поддержки Украины.

«Зеленскому нужна война, потому что она мешает отстранить его от власти и судить за коррупцию, которая только растет. Треть наших денег превращается в „Бентли“ и „Ролексы“ для окружения Зеленского, очень выгодная для него бизнес-модель», — сказал представитель партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра.

«Конфликт на Украине не отвечает нашим интересам и очень опасен для нашей национальной безопасности. Чтобы добиться мира на Украине, необходимо учитывать интересы не только Украины, но и России. Наша главная ошибка, которую мы допускали все последние 20 лет, в том, что мы не принимали во внимание интересы России», — сказала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

Как раз сегодня журналисты Reuters выяснили еще одну деталь, которая ярко характеризует то, насколько стремительно охлаждаются отношения Украины с США. Приказ ограничить скорость спутниковой связи Starshield для украинских военных, по данным журналистов, пришел в Пентагон напрямую из Белого дома.

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