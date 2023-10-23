Их не заложили: Германия оставила гроши на помощь Украине

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Bild: Германии не хватает пяти миллиардов евро на помощь Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Именно на новую военную поддержку осталось всего 120 миллионов.

Германии не хватает пяти миллиардов евро на военную помощь Украине. По данным Bild, их не заложили в проект бюджета на следующий год.

Точнее, немецкий Минфин предусмотрел для Киева четыре миллиарда евро, но большая часть денег выделена под уже обещанные программы — например, поставляемые сейчас грузовики, БМП и боеприпасы.

Именно на новую военную помощь осталось всего 120 миллионов. На этом фоне Украине приходится конкурировать еще и с Израилем.

По данным газеты The New York Times, Пентагон отправил на Ближний Восток десятки тысяч снарядов, которые предназначались Киеву. В случае затяжной наземной операции в Газе этот поток оружия будет только нарастать — в ущерб поставкам на Украину.

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