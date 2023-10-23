Их не заложили: Германия оставила гроши на помощь Украине

Именно на новую военную поддержку осталось всего 120 миллионов.

Германии не хватает пяти миллиардов евро на военную помощь Украине. По данным Bild, их не заложили в проект бюджета на следующий год.

Точнее, немецкий Минфин предусмотрел для Киева четыре миллиарда евро, но большая часть денег выделена под уже обещанные программы — например, поставляемые сейчас грузовики, БМП и боеприпасы.

Именно на новую военную помощь осталось всего 120 миллионов. На этом фоне Украине приходится конкурировать еще и с Израилем.

По данным газеты The New York Times, Пентагон отправил на Ближний Восток десятки тысяч снарядов, которые предназначались Киеву. В случае затяжной наземной операции в Газе этот поток оружия будет только нарастать — в ущерб поставкам на Украину.