Игра в папочки-сыночки: третьеклассник избил сверстника и попал на видео

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Евгения Романова
Евгения Романова 55 0

СКР проверяет руководство школы в Хабаровском крае из-за видео с избиением детей

Игра в папочки-сыночки: третьеклассник избил сверстника и попал на видео

Фото: Jens Büttner / ТАСС

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Что произошло в кадетском классе и почему отец пострадавшего не имеет претензий?

Сотрудники СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовали проверку в отношении руководства школы № 16 в связи с публикацией в Интернете видео с избиением третьеклассника. Об этом пишет РИА Новости.

О проведении проверки на халатность сообщила майор юстиции Дарья Немцева. Внимание правоохранителей привлекло видео, распространившееся в Сети еще в середине октября. На кадрах — один школьник избивает сверстника, оба одеты в кадетскую форму. Мальчик кричит от боли, но никто из детей не спешит ему на помощь, окружающие лишь снимают на телефоны происходящее. Педагога в этот момент в кабинете не было.

Глава Советско-Гаванского района Андрей Черепанов сообщал, что общался с отцом пострадавшего мальчика, и тот якобы не жаловался на родителей нападавшего. Комиссия ПДН пришла к такому выводу: дети играли. Так, один из них изображал папу, ругавшего и бьющего сына за несделанные уроки.

В результате родители одноклассников драчуна требуют, чтобы мальчика перевели в другую группу. Однако никто не хочет подпускать к нему своих детей, поэтому обсуждается вариант домашнего обучения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воспитанницу детского дома жестоко избили в Омской области. Возбуждено уголовное дело.

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