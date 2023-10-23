Что такое эмоциональный интеллект и как он стал одним из главных навыков XXI века?

Психолог Лоикова: EQ позволяет познавать мир на чувственном уровне
Фото: www.globallookpress.com / PsychoShadow
Как развить важные знания и в чем они помогут сегодня?
В последние годы IQ (коэффициент интеллекта) по популярности и важности сменил EQ — показатель эмоционального интеллекта. Что это такое, почему он стал важен, и как работодатели ищут специалистов, отталкиваясь от этого фактора? «360» выяснил у психолога и бизнес-аналитика.
Что такое эмоциональный интеллект
Эмоциональный интеллект — это умение распознавать, понимать и управлять своими эмоциями и считывать их у других людей и влиять на них. На практике перечисленные навыки определяют наше умение взаимодействовать с окружающими. Ведь основа нашей жизни — постоянное взаимодействие — с семьей, коллегами, друзьями, незнакомцами, человечеством в целом.
Для чего нужно развивать эмоциональный интеллект?
По мнению клинического психолога Зулии Лоиковой, в век технологий, подчиненный стрессам и гаджетам, люди элементарно разучились дружить.
«Люди не могут в последнее время и дружить, и общаться по работе, считывать эмоции, не достигается та синергия», — посетовала она.
Специалист подчеркнула, что EQ как универсальный инструмент для взаимодействия позволяет познавать мир на чувственном уровне, в том числе в эпоху больших потрясений.
Ценность человеческого общения, несмотря на колоссальную популярность новых технологий, выросла настолько, что эмоциональный интеллект стал распространенным требованием к кандидатам на многие должности — как рядовые, так и управленческие.
«Можно запрограммировать любого виртуального помощника. Их много рекламируют: класс, виртуальный сотрудник, работающий беспрерывно. Но я знаю людей, которые глубоко в этом разбираются и говорят: упаси боже! Нужны живые люди! Ценность существенно возрастает — речь идет о потребности в человеке, живом общении, соприкосновении. Как ты ни обучи робота, он будет работать по алгоритмам», — отметила Лоикова.
Как утверждает бизнес-аналитик Рустам Зарипов, эмоциональный интеллект один из самых важных элементов для построения карьеры. Ведь, в частности, бизнес — это форма взаимоотношений с людьми: в команде, с партнерами, клиентами, подрядчиками, контрагентами.
Как прокачать эмоциональный интеллект — EQ?
По словам Зарипова, тренировка EQ — это сложный процесс, требующий навыка рефлексии. Эксперт перечислил несколько рекомендаций для его прокачки.
В первую очередь следует начать наблюдения за собой. Прежде всего стоит учиться понимать самого себя. Спрашивать у себя: «Что я сейчас чувствую?». Нужно знать, что мотивирует, а что напротив демотивирует. Если вдруг чувствуется выгорание, нужно анализировать, что к этому привело. И, наоборот, какие условия нужны для вдохновения.
«Следующий шаг — стараться слушать других. Дальше необходимо развивать навыки коммуникации с другими людьми. Прежде всего это умение слушать и слышать — не тараторить и не перебивать, даже если речь идет о подчиненных», — объяснил бизнес-эксперт.
В заключение аналитик отметил, что нужно анализировать, что кого мотивирует, уделять каждому внимание, искать подход.
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