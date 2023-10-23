Что такое эмоциональный интеллект и как он стал одним из главных навыков XXI века?

Как развить важные знания и в чем они помогут сегодня?

В последние годы IQ (коэффициент интеллекта) по популярности и важности сменил EQ — показатель эмоционального интеллекта. Что это такое, почему он стал важен, и как работодатели ищут специалистов, отталкиваясь от этого фактора? «360» выяснил у психолога и бизнес-аналитика.

Что такое эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект — это умение распознавать, понимать и управлять своими эмоциями и считывать их у других людей и влиять на них. На практике перечисленные навыки определяют наше умение взаимодействовать с окружающими. Ведь основа нашей жизни — постоянное взаимодействие — с семьей, коллегами, друзьями, незнакомцами, человечеством в целом.

Для чего нужно развивать эмоциональный интеллект?

По мнению клинического психолога Зулии Лоиковой, в век технологий, подчиненный стрессам и гаджетам, люди элементарно разучились дружить.

«Люди не могут в последнее время и дружить, и общаться по работе, считывать эмоции, не достигается та синергия», — посетовала она.

Специалист подчеркнула, что EQ как универсальный инструмент для взаимодействия позволяет познавать мир на чувственном уровне, в том числе в эпоху больших потрясений.

Ценность человеческого общения, несмотря на колоссальную популярность новых технологий, выросла настолько, что эмоциональный интеллект стал распространенным требованием к кандидатам на многие должности — как рядовые, так и управленческие.

«Можно запрограммировать любого виртуального помощника. Их много рекламируют: класс, виртуальный сотрудник, работающий беспрерывно. Но я знаю людей, которые глубоко в этом разбираются и говорят: упаси боже! Нужны живые люди! Ценность существенно возрастает — речь идет о потребности в человеке, живом общении, соприкосновении. Как ты ни обучи робота, он будет работать по алгоритмам», — отметила Лоикова.

Как утверждает бизнес-аналитик Рустам Зарипов, эмоциональный интеллект один из самых важных элементов для построения карьеры. Ведь, в частности, бизнес — это форма взаимоотношений с людьми: в команде, с партнерами, клиентами, подрядчиками, контрагентами.

Как прокачать эмоциональный интеллект — EQ?

По словам Зарипова, тренировка EQ — это сложный процесс, требующий навыка рефлексии. Эксперт перечислил несколько рекомендаций для его прокачки.

В первую очередь следует начать наблюдения за собой. Прежде всего стоит учиться понимать самого себя. Спрашивать у себя: «Что я сейчас чувствую?». Нужно знать, что мотивирует, а что напротив демотивирует. Если вдруг чувствуется выгорание, нужно анализировать, что к этому привело. И, наоборот, какие условия нужны для вдохновения.

«Следующий шаг — стараться слушать других. Дальше необходимо развивать навыки коммуникации с другими людьми. Прежде всего это умение слушать и слышать — не тараторить и не перебивать, даже если речь идет о подчиненных», — объяснил бизнес-эксперт.

В заключение аналитик отметил, что нужно анализировать, что кого мотивирует, уделять каждому внимание, искать подход.

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