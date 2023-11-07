Подарил поцелуй: Муцениеце, Пескова и Сухарева отправятся в «Тур с Иванушками»

Агата Муцениеце заберет себе «рыженького» Григорьева-Апполонова, а Анна Пескова поцелуется с солистом-красавчиком Кириллом Андреевым. Корреспонденту 5-tv.ru удалось эксклюзивно побывать на съемках комедии «Тур с Иванушками» и поговорить с актрисами об их любимых песнях поп-группы «Иванушки International», а также о самом фильме.

По сюжету три подруги, которые в юные годы были ярыми поклонницами «Иванушек International», осознают, что ни разу в своей жизни не совершили ни одного безбашенного поступка. Совершенно разных по судьбе и психотипам девушек связывает любовь к популярной группе 90-х и желание насытить свою серую жизнь яркими красками. Уставшие от повседневности, героини принимают решение отправиться в фанатский тур за «Иванушками».

Агата Муцениеце сыграет в фильме женщину-полицейского Катю, которая одна воспитывает 15-летнюю дочь Юлю в исполнении Александрины Олексюк.

«Я, если честно, надеюсь, что мои дети никогда не будут такими, как персонаж Александрины, потому что я как представлю, что моя дочь так со мной будет общаться, мне аж нехорошо становится! Я надеюсь, что такого не будет. И почему-то это классика, что дочь так с мамой через губу общается, но я очень слепо верю в то, что у меня такого не будет. Я бы не хотела! Играть-то это не очень тяжело, потому что мы-то с Александриной дружим, я понимаю, что мы просто играемся. Но в жизни я такого не хочу», — поделилась своими опасениями Муцениеце.

«Главное, не стань такой же мамой», — шутливо подметила Олексюк.

Анна Пескова воплотит на экране вечно худеющую Асю, которая работает психологом.

«Естественно она пошла в эту профессию только потому, что у нее огромное количество комплексов, и она в том числе пытается уживаться с ними как-то», — отметила актриса.

Ася мечтает о детях и даже, как ей кажется, она нашла того самого, с кем можно построить большую и счастливую семью, однако в поездке открываются некоторые не совсем приятные для нее детали.

А Ольга Сухарева сыграет в картине многодетную маму Инну, которая, насытившись бытовухой, стремится окунуться в свою юность, в эпоху 90-х, когда была по-настоящему счастлива.

«У нее было такое красивое прошлое в 90-е, такой прекрасный и заботливый папа. И сейчас ей очень хочется этого бандитского размаха и удовольствия от жизни, поэтому она врывается в эту историю со всем удовольствием, которое можно только себе представить», — отмечает исполнительница одной из главных ролей.

Каждая героиня «забронирует» себе одного из солистов поп-группы ««Иванушки International». И если персонаж Агаты Муцениеце с самой юности прибрала в свои руки «рыженького» Григорьева-Апполонова, то любовь героини Анны Песковой постоянно трансформируется.

«Моя героиня любила сначала Игоря Сорина, потом ее любовь видеоизменилась, и она влюбилась в Кирилла Андреева. И она дождалась этого момента, и в конце картины он подарил ей свой поцелуй!» — приоткрыла завесу тайны актриса.

Продюсер проекта Михаэль Шлихт отметил, что у него давно появилась задумка создать фильм, который бы объединил 90-е годы с современным временем. Конец прошлого века у него непосредственно ассоциируется с молодостью, когда судьба привела его в неоднозначную Россию.

«Эта музыка сопровождала все 90-е, было много событий, встреч», — вспоминает продюсер.

Комедия сделана в жанре road movie. Съемки проходили в Краснодарском крае.

«Наша компания XOVP пропаганидует съемку игровых сцен в автомобилях, трюковых сцен с помощью LED экрана. Поэтому все фоны и все внешние проезды автомобиля были сняты в Краснодарском крае вживую, а все игровые сцены с актерами мы перенесли в павильон для комфорта, удобства», — поделился оператор Андрей Гуркин.

«Это хорошее кино о чувствах, об отношениях, и, наверное, самое главное, о мечте. Потому что у каждого из нас есть мечта, или была, или, может быть, будет. И очень важно, чтобы люди верили в то, что любая мечта может осуществиться. И это кино в первую очередь о том, что любая ваша мечта, сколько бы вам не было лет, сколько бы лет вы эту мечту не хранили, она обязательно исполнится», — заключил режиссер комедии Марк Горобец.

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