ВСУ, сдавайтесь: новые самоходные установки «Мальва» поступили в армию России
Новые самоходные установки «Мальва» поступили в армию России
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Это первое колесное самоходное арторудие в истории страны.
Наши войска на передовой получили первую партию самоходок «Мальва». Эта суперсовременная боевая машина способна вести стрельбу любыми боеприпасами в режиме «одновременного огневого налета».
Это когда выпущенные снаряды достигают цели в одно время. «Мальва» — первое колесное самоходное арторудие в истории России.
Благодаря своей мобильности быстро разворачивается на позиции и так же легко покидает ее, уходя от ответного удара. Это дает большое преимущество в контрбатарейной борьбе в зоне СВО.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты РСЗО громят боевиков в зоне спецоперации.
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