ВСУ, сдавайтесь: новые самоходные установки «Мальва» поступили в армию России

Это первое колесное самоходное арторудие в истории страны.

Наши войска на передовой получили первую партию самоходок «Мальва». Эта суперсовременная боевая машина способна вести стрельбу любыми боеприпасами в режиме «одновременного огневого налета».

Это когда выпущенные снаряды достигают цели в одно время. «Мальва» — первое колесное самоходное арторудие в истории России.

Благодаря своей мобильности быстро разворачивается на позиции и так же легко покидает ее, уходя от ответного удара. Это дает большое преимущество в контрбатарейной борьбе в зоне СВО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты РСЗО громят боевиков в зоне спецоперации.