Сильнейший в истории страны ураган обрушился на Мексику

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Сотни зданий оказались разрушены, выбиты стекла, сорваны крыши.

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Dassaev Tellez Adame; 5-tv.ru

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Разрушительный ураган оставил в руинах популярный курорт в Мексике. На Акапулько обрушился шторм пятой категории.

Он стал самым сильным за всю историю страны. Сотни зданий оказались разрушены, выбиты стекла, сорваны крыши.

Жизненно важная инфраструктура уничтожена — город остался без электричества. Самостоятельно покинуть зону бедствия невозможно.

Дороги заблокированы обломками. На некоторых улицах настолько высокий уровень воды, чтобы передвигаться там можно только на лодке.

Ранее 5-tv.ru писал, что разрушительный ветер и небывалые наводнения принес ураган «Идалия» на юго-восточное побережье США. Больше всего досталось Флориде: шторм здесь уже назвали самым сильным за последние 100 лет.

По меньшей мере два человека погибли во время грозы. Работу спасателей осложняли затопленные дороги — до некоторых районов было просто не добраться.

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