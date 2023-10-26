ВС России на запорожском направлении уничтожили три танка ВСУ, включая Leopard

Какие потери украинские боевики понесли за минувшие сутки?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Подразделения группировки российской армии с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
При попытке атаковать ВС России в районе села Работино противник лишился до 85 боевиков, трех танков, в то числе двух Leopard, а также четырех боевых бронированных машин и двух автомобилей.
Вместе с тем наши военные во время контрбатарейной борьбы поразили артиллерийскую систему М777 и гаубицу М119 из США, а также орудие Д-20.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области.
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