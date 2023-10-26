«Появляются адюльтеры»: как преодолеть кризис в отношениях и освежить чувства

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 108 0

Сексолог Кульгавчук: в паре не нужно стесняться говорить о предпочтениях в сексе

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry; ВКонтакте / Евгений Кульгавчук / vk.com/kulgavchuk; 5-tv.ru

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Что делать, если возлюбленный потерял к вам интерес?

Даже в самых крепких парах наступает кризис, когда мужчина и женщина теряют интерес друг к другу. Почему это происходит, 5-tv.ru рассказал сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Специалист указывает на то, что любовь — это слияние дружбы и страсти. Они рождаются из интеллектуального, эмоционального и сексуального интереса.

Эмоциональная составляющая

Так, дружба между мужчиной и женщиной — это эмоциональная и интеллектуальная близость. И здесь важно понимать, что именно это является основой для крепкого союза, ведь одна страсть вовсе не является гарантом успехов в любви.

«Важно иметь общие интересы, создавать их, вместе расти. Не только обеспечивать впечатления, но и быть слаженной командой, иметь общие цели, задачи. Тогда всегда будет, о чем поговорить», — отмечает Кульгавчук.

Исходя из опыта своей работы, психотерапевт подчеркивает, что важно понять причину «выцветания чувств». Ведь, если каждый живет своей жизнью и не имеет точек соприкосновения, то вряд ли такой союз можно назвать успешным, поэтому необходимо найти общие цели и задачи, чтобы вновь обрести близость.

Сексуальный вопрос

Что касается интимных отношений, по мнению Кульгавчука, здесь тоже важно понимать о необходимости развития и движения вперед, руководствуясь не только первыми впечатлениями.

«Важно узнавать друг друга дальше, знать друг друга, как психологически, так и физически», — подчеркивает сексолог.

Специалист добавляет, что для того, чтобы страсть и близость вернулись в отношения, нужно откровенно беседовать со своим партнером о самом сокровенном, не стесняться предлагать попробовать что-то новое.

«Многие люди не выделяют время друг для друга, им все некогда. В результате что? Появляются адюльтеры или разводы. За отношениями нужно уметь ухаживать, беречь их. Интерес друг к другу нужно уметь создавать», — резюмирует эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему мужчина вдруг перестает писать женщине.

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