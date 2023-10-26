По всей России могут разрешить жениться и разводиться в МФЦ

Сегодня такая возможность есть только у москвичей.

Россиянам могут разрешить регистрировать брак или развод в многофункциональных центрах (МФЦ). С соответствующей инициативой выступил Минюст РФ, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Государственная регистрация заключения брака… при условии, что оба заявителя являются гражданами Российской Федерации и не состояли ранее в браке, либо предыдущий брак расторгнут на территории Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Указывается, что государственная регистрация заключения брака в МФЦ может происходить при тех условиях, если она не проводится в торжественной обстановке, на дому, в медицинской или иной организации. Исключается такая возможность и при регистрации брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы.

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Развестись через МФЦ получится у супругов при взаимном согласии и при условии, что нет несовершеннолетних детей, либо же на основании решения суда о расторжении брака.

Поправки предлагается внести в Семейный кодекс РФ. Сейчас процедура регистрации и расторжения брака возможна только в московских центрах госуслуг «Мои документы». Лишь в некоторых регионах через МФЦ можно подать документы на заклчюние брака или развод.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему россияне стали реже заключать брачные договоры.