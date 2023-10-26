Путин рассказал о создании космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными космической отрасли рассказал о создании космодрома Восточный, который находится в Амурской области.

«Это же я придумал космодром Восточный», — сказал глава государства.

Изначально «Роскосмос» предложил для строительства космодрома площадку на берегу Тихого океана неподалеку от Владивостока. Там начались проектные работы, однако вскоре специалисты пришли к выводу, что местность для космодрома не подходит из-за погодных условий.

«Я лично выбирал это место. Просто в поле пришли и смотрели это поле, где сейчас космодром», — подчеркнул Путин.

Космодром Восточный является первым российским гражданским космодромом. Он находится на Дальнем Востоке вблизи города Циолковский. Указ о строительстве космодрома российский лидер подписал в 2007 году. Объект был открыт в 2011-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роскосмосе рассказали о планах на летные испытания «Ангары» в 2024 году.