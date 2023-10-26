Путин рассказал о создании космодрома Восточный

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 61 0

Оказывается, что космодром изначально хотели построить совсем не там, где он сейчас расположен.

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными космической отрасли рассказал о создании космодрома Восточный, который находится в Амурской области.

«Это же я придумал космодром Восточный», — сказал глава государства.

Изначально «Роскосмос» предложил для строительства космодрома площадку на берегу Тихого океана неподалеку от Владивостока. Там начались проектные работы, однако вскоре специалисты пришли к выводу, что местность для космодрома не подходит из-за погодных условий.

«Я лично выбирал это место. Просто в поле пришли и смотрели это поле, где сейчас космодром», — подчеркнул Путин.

Космодром Восточный является первым российским гражданским космодромом. Он находится на Дальнем Востоке вблизи города Циолковский. Указ о строительстве космодрома российский лидер подписал в 2007 году. Объект был открыт в 2011-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роскосмосе рассказали о планах на летные испытания «Ангары» в 2024 году.

-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

21:53
В Новосибирске пациент психбольницы напал на медика и сбежал
21:38
«Ночевали в больнице»: Оксана Самойлова сообщила о болезни младшей дочери
21:23
Машина с «мигалкой» столкнулась с автобусом в центре Москвы
21:11
Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски
20:58
Журналистам «Известий» помешали снять сюжет о ценах на продукты в Москве
20:46
Александр Петров показал молодую жену на отдыхе: «Какая же она красивая»

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
Просто маска, или… Может ли ИИ лишить работы профессиональных актеров
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео