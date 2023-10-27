В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 81 0

Новая технология придумана и предложена сотрудниками РХТУ имени Менделеева.

В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Российские ученые придумали опцию полного уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на случай его попадания к противнику. Для этого в состав пластика для корпуса необходимо ввести воспламеняемые наночастицы металла. О разработке в интервью корреспонденту РИА Новости рассказали представители пресс-службы РХТУ имени Менделеева.

Как отметил научный сотрудник целевой поисковой лаборатории перспективных высокоэнергетических материалов Дмитрия Патрикеев, уничтожения электроники в случае захвата дрона может быть недостаточно. Поэтому лучшим решением признано контролируемое самоуничтожение всего беспилотника или критически важных узлов без применения боекомплекта.

«Это позволит не только обезопасить информацию, содержащуюся в БПЛА, но и потенциально создать новый подвид дронов-камикадзе», — сказано в заявлении пресс-службы.

В ходе исследований планируется рассмотреть следующие способы: разделение деталей дрона с помощью специальных вставок или полимерных пленок, а также воздействие высоких температур. Второй метод более надежен, но сложен в исполнении в связи со строгими требованиями безопасного применения. В РХТУ уже создан состав, способный нагреть БПЛА до стадии разрушения, не выпустив в атмосферу газовые продукты горения.

На случай попадания к врагу дрона-носителя информации специалисты предложили разработать особое запоминающее устройство, методом полного уничтожения ученье также видят через введение в тело БПЛА наночастиц.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине признали превосходство России в использовании беспилотников.

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