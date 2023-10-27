«Думаю каждый день»: Игорь Николаев показал свою 45-летнюю дочь

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 916 0

Игорь Николаев поздравил свою старшую дочь с 45-летием

«Думаю каждый день»: Игорь Николаев показал свою 45-летнюю дочь

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Читайте нас в: Дзен Новости

Наследница исполнителя живет в США вместе со своей мамой.

Певец Игорь Николаев показал, как выглядит его старшая дочь от первого брака, которая 27 октября отмечает 45-летний юбилей. Фотографию наследницы и поздравление исполнитель опубликовал в своем личном блоге в социальных сетях.

Юлия появилась в браке Николаева и его одноклассницы Елены Кудряшовой. Союз длился 13 лет — сейчас бывшая жена и дочь исполнителя живут в США, куда они переехали сразу после развода.

«Сегодня день рождения моей старшей доченьки Юли! Красивая дата. Счастья, здоровья, гармонии с собой и с окружающим миром! Люблю тебя и каждый день думаю о тебе», — подписал Николаев фотографию.

У звезды эстрады две дочери. Младшей Веронике, рожденной в браке с Юлией Проскуряковой, не так давно исполнилось восемь лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Игоря Николаева впервые высказалась о его болезни.

-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

0:07
США хотят начать выпускать новый тип ядерной бомбы
23:50
Украинские СМИ сообщили, что покушение на Олега Царева организовала СБУ
23:33
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку
23:16
Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации
23:00
С трудом передвигается: появились печальные вести о 77-летнем Добрынине
22:45
На Украине в Виннице школы перевели на дистанционку из-за вспышки гепатита А

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
«Битва амбиций»: почему европейские политики ругаются из-за Израиля
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео