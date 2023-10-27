Ракету «Союз-2.1б» запустили с Плесецка в интересах Минобороны

С космодрома Плесецк в Архангельской области вместе со спутниками была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б». Как сообщили в Минобороны РФ, это было сделано в интересах ведомства.

«27 октября 2023 года с космодрома „Плесецк“ в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил РФ осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

Это четвертая ракета класса «Союз-2», запуск которой осуществляют с космодрома Плесецк в этом году. Все ракеты оснащают космическими аппаратами военного назначения.

Последний аналогичный пуск был произведен 7 октября. Всего в 2023 году с космодрома Плесецк, Восточный и Байконур запустили 13 ракет, которые вывели на орбиту 55 космических аппаратов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ходе тренировки стратегических сил сдерживания состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».