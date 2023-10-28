«Мой король!» — Люся Чеботина назвала самого стильного российского артиста

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Чеботина назвала Киркорова самым стильным российским артистом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица пообщалась с журналистами на вручении премии Fashion People Awards 2023.

Филипп Киркоров, без всякого сомнения, самый модный и стильный артист в российском шоу-бизнесе. Такое мнение высказала певица Люся Чеботина в общении с журналистами на премии Fashion People Awards 2023.

«Филипп Бедросович — мой король! Ну, конечно же, то, как одевается он, невозможно повторить. Многие вещи, которые на нем, прямо с подиума, они потрясающие. Его аутфиты (сочетание одежды — Прим. ред.) делают мировые дизайнеры, легенды стиля. Тут просто „ноу комментс“, это сто из десяти», — заявила знаменитость.

Также, по словам Чеботиной, ей нравится, как одеваются певицы Тося Чайкина, Оля Бузова и Оля Серябкина, а из мужчин — Митя Фомин. По мнению исполнительницы хита «Солнце Монако», бывший участник группы Hi-Fi — «самый эпатажный» на российской сцене.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каких мужчин стилист Александр Рогов назвал самыми модными и стильными в российском шоу-бизнесе.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Дела пойдут в гору: китайский гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

19:54
Не такая как все: ТОП-10 интересных фактов о красотке Джулии Робертс
19:38
«Мой король!» — Люся Чеботина назвала самого стильного российского артиста
19:27
Дела пойдут в гору: китайский гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября
19:13
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и гололеде
19:00
Траур в Казахстане, наступление американцев в Газе: самые важные события дня
18:44
Николай Данелия: что случилось с сыном режиссера

Сейчас читают

Потеряла рассудок и умерла в одиночестве на острове: что стало со звездой «Большой перемены»
Титанический труд и большое будущее: режиссер раскрыл правду о важнейшей роли ИИ при создании кино
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
Запомни ее красивой: две актрисы, которые ушли из жизни слишком рано

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео