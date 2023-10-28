Умер Морган Мэлоун из «Санта-Барбары»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 75 0

Исполнителю культовой роли было 80 лет. Фанаты опечалены.

Умер Морган Мэлоун из «Санта-Барбары»

Фото: www.globallookpress.com / Lisa O'Connor

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Знаменитый актер Ричард Молл, сыгравший Моргана Мэлоуна в сериале «Санта-Барбара», скоропостижно скончался, не дожив до 81 года. Печальную новость сообщил The Hollywood Reporter.

Точную причину случившегося близкие и родные Молла раскрывать не торопятся. Известно лишь, что звезды Голливуда не стало в его собственном доме в Калифорнии еще 26 октября. Рассказать о трагедии родственники решились только сейчас. Вероятно, чтобы было время пережить горе наедине.

Ричард Молл прославился не только благодаря «Санте-Барбаре». В его арсенале достаточно известных картин. В частности, «Спасатели Малибу», «Горец», «Сабрина — маленькая ведьма» и других. Кроме появления в кадре Молл занимался также и озвучанием фильмов и мультфильмов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Хоакину Фениксу, не сумевшему даже окончить школу, удалось стать звездой Голливуда.

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