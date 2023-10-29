В Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры воспламенения.

В Краснодарском крае случился пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Известно, что воспламенение было оперативно ликвидировано. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры открытого огня.

В своем Telegram-канале оперштаб края подчеркнул, что возгорание было локальным. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры нет, пострадавших — тоже нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 35 человек.