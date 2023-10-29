В Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 37 0

Пожар произошел на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru появились кадры воспламенения.

В Краснодарском крае случился пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Известно, что воспламенение было оперативно ликвидировано. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры открытого огня.

В своем Telegram-канале оперштаб края подчеркнул, что возгорание было локальным. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры нет, пострадавших — тоже нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что число жертв аварии на шахте в Казахстане возросло до 35 человек.

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В Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

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