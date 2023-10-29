Стрельба произошла во Флориде во время хэллоуинской вечеринки, есть погибшие

Празднование Дня всех святых закончилось кровопролитием.

В США снова произошла стрельба, которая унесла жизни людей. По данным полиции, которые передает телеканала WFLA, принадлежащему NBC, два человека погибли, минимум 18 получили ранения в результате стрельбы во Флориде на одной из улиц Ибор-Сити.

В сети почти сразу же начали появляться видеоролики от очевидцев с места событий. Стрельба произошла во время вечеринке, посвященной Хэллоуину. Как только раздались звуки выстрелов, люди побежали прочь, оступаясь и падая.

По последним данным, причиной стрельбы стала стычка между двумя группами людей. Вокруг конфликтующих была толпа, насчитывающая сотни человек.

По данным полиции, стрелков было как минимум двое, один из подозреваемых сдался правоохранителям.