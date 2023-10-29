Стрельба произошла во Флориде во время хэллоуинской вечеринки, есть погибшие

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Двое человек погибли во время перестрелки на хэллоуинской вечеринке во Флориде

Стрельба произошла во Флориде во время хэллоуинской вечеринки, есть погибшие

Фото: www.globallookpress.com / Jim Damaske

Читайте нас в: Дзен Новости

Празднование Дня всех святых закончилось кровопролитием.

В США снова произошла стрельба, которая унесла жизни людей. По данным полиции, которые передает телеканала WFLA, принадлежащему NBC, два человека погибли, минимум 18 получили ранения в результате стрельбы во Флориде на одной из улиц Ибор-Сити.

В сети почти сразу же начали появляться видеоролики от очевидцев с места событий. Стрельба произошла во время вечеринке, посвященной Хэллоуину. Как только раздались звуки выстрелов, люди побежали прочь, оступаясь и падая.

По последним данным, причиной стрельбы стала стычка между двумя группами людей. Вокруг конфликтующих была толпа, насчитывающая сотни человек.

По данным полиции, стрелков было как минимум двое, один из подозреваемых сдался правоохранителям.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:57
Орнелла Мути в ноябре приедет в Москву
15:50
Хэллоуин по-русски: как получить подсказку от предков в Велесову ночь 31 октября 2023
15:41
Глава Дагестана призвал не верить провокациям из-за событий в секторе Газа
15:24
Ушла из жизни актриса из «Зорро» Джоан Эванс
15:01
Стрельба произошла во Флориде во время хэллоуинской вечеринки, есть погибшие
14:50
Кровь хлынула на лед: британский хоккеист умер после того, как ему разрубили горло коньком

Сейчас читают

Голос Чендлера из «Друзей» Быстрицкий о Мэттью Перри: «Шел по грани, не сваливаясь»
«Какой-то Майкл Джексон»: JONY столкнулся с проблемами из-за переодевания на шоу
«Вычисляют из толпы»: солистки «Тутси» назвали способ отпугнуть от себя альфонса
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео