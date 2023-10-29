Как развивается обстановка в секторе Газа и как Мэттью Перри предсказал свою смерть?

Сегодня, 29 октября, мир шокировала внезапная смерть звезды «Друзей» Мэттью Перри. Тем временем Украина решила прекратить контракт по трансферу газа из России, а Иран жестко отвечает Израилю. Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.

Смерть Мэттью Перри, красные линии Ирана, Украина заморозит Европу: самые важные события дня 1/6 Фото: Reuters / MOHAMMED SALEM 2/6 Фото: МЧС России / ТАСС 3/6 Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer 4/6 Фото: www.globallookpress.com / MAGO/MARC JOHN 5/6 Фото: www.globallookpress.com / Str 6/6 Фото: REUTERS / Mario Anzuoni В Иране заявили, что Израиль пересек все красные линии. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Эбрахима Раиси. Один человек погиб в результате возгорания резервуара с нефтью в поселке Верхнеколвинск Республики Коми. Пожар охватил площадь в 360 квадратных метров. Причиной ЧП стало нарушение правил техники безопасности За один вечер на вечеринках в честь празднования Хэллоуина в США произошло три конфликта с применением оружия. В каждом из случаев есть жертвы. Стрельба произошла в четырех штатах: Флориде, Индиане, Чикаго и Массачусетс. Министр обороны Чехии Яна Чернохова выступила с неожиданным заявлением. Она призвала свою страну покинуть ООН из-за того, что Генеральная Ассамблея приняла резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке. Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. В возрасте 54-х лет скоропостижно ушел из жизни звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. Актер утонул в джакузи у себя дома в Лос-Анджелесе. По предварительной информации, смерть наступила в результате остановки сердца.

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